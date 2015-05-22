Последний звонок прозвенел 25 мая во всех школах Приморья. Даже непогода не смогла омрачить радостный для всех 11-классников день. Всего в этом году во Владивостоке выпускается более 2000 старшеклассников из 79-ти школ. Впереди их ждет горячая экзаменационная пора, а сегодня выпускники прощаются со школой и учителями.

Подготовка к важному дню начинается засветло. Банты, ленты и фартук —

всё это бывает лишь однажды. Впереди — взрослая жизнь, но сегодня они еще дети.

Елизавета Кондратенко, выпускница: «Я думаю, что последний звонок — это как минутка отдыха, чтобы расслабиться и почувствовать снова себя ребенком. Пока есть такой шанс».

Сегодня старшеклассники об экзаменах не думают и трудностей не страшатся, а строят планы на взрослую жизнь и вспоминают школьные годы, которые уже остались позади.

Анатолий Сивоха, выпускник: «Просто жить в свое удовольствие. Путешествовать, заниматься, чем захочу».

Кристина Вознюк, выпускница: «Вчера я думала, что буду плакать, потому что последняя неделя в школе, было очень грустно, с несколькими людьми я училась несколько лет и грустно с ними, конечно, расставаться. Но пока ни одной слезинки, может быть, через несколько дней на меня нахлынут эмоции, но пока это только радость!»

Но слезы хлынули раньше. Закруженные в вальсе юности выпускники, искреннее «спасибо» учителям… И, конечно, последний в школьной жизни звонок!

«Тот, кто не сдаст в этом году, точно сдаст в следующем!» — шутят 11-классники, а учителя лишь советуют положить под пятку пятачок, а под подушку — учебник. До экзаменов у выпускников остаются считанные дни. Уже 29 мая пройдет первый ЕГЭ.

Инна Шендрик, директор гимназии № 2 г. Владивосток: «Конечно, они готовы, потому что вся работа, которая с ними проводилась с 1 класса, она была направленна на подготовку к ЕГЭ».

Сегодня во взрослую жизнь вышло более 9 тысяч выпускников во всём Приморье. Череда госэкзаменов для старшеклассников закончится 19 июня, и уже на следующий день в университетах стартует приемная комиссия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]