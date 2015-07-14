В Лучегорске возбуждено уголовное дело в отношении депутата
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), сообщает «Вести: Приморье2 со ссылкой на следствие.
По версии следствия, в один из дней января 2017 года подозреваемый узнал о намерении индивидуального предпринимателя оформить разрешение на демонтаж водопроводных труб на территории Губеровского сельского поселения Пожарского района и решали путем обмана похитить у него 1 миллион рублей. Злоумышленник сообщил предпринимателю не соответствующую действительности информацию о возможности оказания им содействия в решении вопроса о даче разрешения администрации Пожарского района на выполнение работ по демонтажу водопроводных труб, при условии передачи ему вознаграждения в сумме 1 миллиона рублей.
24 мая 2017 года предприниматель при встрече с подозреваемым передал часть от суммы в размере 500 тыс рублей. Обвиняемый не смог распорядиться деньгами по своему усмотрению, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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