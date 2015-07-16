Бдительная жительница поселка Врангель помогла полицейским раскрыть кражу
В дежурную часть отделения полиции №19 отдела МВД России по городу Находке (с дислокацией в поселке Врангель) поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестные молодые люди похищают аккумуляторные батареи с микрогрузовиков, припаркованных около дома на улице Невельского.
Прибывшие на место происшествия инспекторы патрульно-постовой службы задержали около автомобиля Митсубиси Кантер двоих местных жителей.
В отделе полиции они дали признательные показания. Похищенные аккумуляторы изъяты, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Полицейские проверяют причастность задержанных к ранее совершенным преступлениям.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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