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Бдительная жительница поселка Врангель помогла полицейским раскрыть кражу

Бдительная жительница поселка Врангель помогла полицейским раскрыть кражу

Фото: vk.com

В дежурную часть отделения полиции №19 отдела МВД России по городу Находке (с дислокацией в поселке Врангель)  поступило сообщение  местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестные молодые люди похищают аккумуляторные батареи с микрогрузовиков, припаркованных около дома на улице Невельского.

Прибывшие на место происшествия инспекторы патрульно-постовой службы задержали около автомобиля Митсубиси Кантер двоих местных жителей.

В отделе полиции они дали признательные показания. Похищенные аккумуляторы изъяты, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело  по статье  158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полицейские проверяют причастность задержанных к ранее совершенным преступлениям.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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