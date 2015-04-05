Таможенники во Владивостоке при досмотре парома из КНДР не выявили нарушений резолюций Совбеза ООН

Таможенный досмотр парома "ManGyongBong", прибывшего на прошлой неделе во Владивосток из КНДР, не выявил нарушений.

"Контрольные действия не выявили нарушений таможенного законодательства, а также нарушений резолюций Совета безопасности ООН, предусматривающих применение ограничительных мер в отношении КНДР", - говорится в ответе Владивостокской таможни на запрос агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Таможенники также проверили прибывших пассажиров и их багаж, в том числе с применением специальных технических средств таможенного контроля. Непосредственно на борту судна проведен таможенный досмотр.

Отмечается, что первым рейсом теплохода "ManGyongBong" под флагом КНДР 18 мая во Владивосток прибыли 16 человек, из них пять россиян, 11 - граждане КНР. В обратный рейс вечером 19 мая отправились семь пассажиров, из них четверо граждане КНР, трое россияне. Также на борту судна экипаж в составе 39 граждан КНДР.

Груза на борту при прибытии и убытии на судне не было, во время стоянки у причалов морского порта Владивосток грузовые операции не проводились, говорится в документе.

Отмечается, что рядом указов президента РФ определен ряд мер, обязательных для исполнения всеми лицами, находящимися под юрисдикцией РФ, направленных на выполнение названных резолюций Совбеза ООН.

Как сообщалось, 18 мая компания "ИнвестСтройТрест" (Владивосток) открыла грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин (КНДР) и Владивосток, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.

В четверг паром "Mangyongbong" выполнил второй рейс во Владивосток. По словам гендиректора компании "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова, теплоход прибыл с несколькими пассажирами, без груза, однако в следующие рейсы, возможно, доставит в КНДР партию гуманитарной помощи - 4 тыс. тонн сои.

Паром "Мангенбон" (Mangyongbong) до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Судно способно взять на борт 193 туриста, до 1 тыс. тонн грузов. Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу.

Порт Раджин относится к городу Расон, который является городом прямого подчинения правительству КНДР. На территории города Расон действует особая экономическая зона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие грузопассажирского паромного сообщения с КНДР не подпадает под санкции Совета безопасности ООН.

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил журналистам, что Россия поддерживает резолюцию СБ ООН и будет сотрудничать с КНДР "в объемах и рамках, которые не противоречат резолюции СБ ООН".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]