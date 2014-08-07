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Вчера, 18:02
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Во Владивостоке мужчина напал на воспитателя детского сада

Во Владивостоке мужчина напал на воспитателя детского сада

Во Владивостоке полиция проводит проверку сообщения о нанесении телесных повреждений воспитателю детского сада.

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение воспитателя детского сада. Женщина рассказала, что малознакомый мужчина нанес телесные повреждения ее коллеге.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и бригада медиков. Полицейские опросили заявительницу и очевидцев, осмотрели место происшествия, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что во время вечерней прогулки с детьми воспитатели обратили внимание на постороннего мужчину, который находился на территории детского сада со своим ребенком. В ответ на сделанное ему замечание о недопустимости пребывания посторонних на территории учреждения, злоумышленник нанес удар  по лицу одной из женщин.

Прибывшие медики госпитализировали 57-летнюю пострадавшую в городскую больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции установили  личность правонарушителя. 45-летний житель Владивостока задержан и доставлен в отдел полиции.

Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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