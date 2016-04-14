3,5 года тюрьмы получила гадалка-гастролерша во Владивостоке

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор ранее судимой гр-ке И., (уроженке Читинской области, цыганке), которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

Преступления были совершены в городе Владивостоке в декабре 2016 года и январе 2017 года. Освободившись в ноябре 2016 года из мест лишения свободы, где фигурантка отбывала наказание за хищение чужого имущества, она вновь решила обманным путем завладеть денежными средствами доверчивым граждан, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Предлагая оказать магические услуги, в том числе «снять порчу» и «погадать на судьбу», женщина вводила посетителей торговых центров в заблуждение, обещав провести ритуалы в случае передачи ей золотых украшений. Находясь под влиянием обмана, потерпевшие передавали свои ценности, после чего лжемаг скрывалась с места происшествия.

Действуя по такой схеме, злоумышленнице удалось похитить имущество потерпевших на общую сумму свыше 95 тыс. рублей.

Признав подсудимую виновной в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ей за содеянное 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]