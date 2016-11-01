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Вчера, 18:27
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Во Владивостоке ограбили автошколу

Во Владивостоке ограбили автошколу

Фото: Kriminal News

В  дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский  район) поступило сообщение жительницы  краевого центра. Женщина рассказала, что ее ограбили.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили потерпевшую, возможных очевидцев и осмотрели место  происшествия. Установлено, что в офис автошколы, расположенной на улице Казанская, зашел неизвестный и, брызнув из газового баллона в лицо потерпевшей, похитил  деньги из ее сумки, после чего скрылся, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 21-летнего жителя города Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  частью 2 статьи  161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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