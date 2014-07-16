Губернатор Приморья обратился к прокурору по вопросу спасения сквера в Арсеньеве

Глава региона Владимир Миклушевский 25 мая в ходе заседания краевой Администрации обратился к прокурору края Сергею Бессчасному с просьбой помочь разобраться с незаконной стройкой в Арсеньеве. На месте сквера в центре города может появиться автомобильная парковка.

На Комсомольской площади строится торговый комплекс. По словам Губернатора, проект претерпел изменения, не согласованные с жителями города.

«Предыдущий глава Арсеньева перед уходом подписал изменения в технические параметры торгово-развлекательного центра. Вместо одного этажа в проекте появилось четыре. В разы выросла площадь, было подписано разрешение на то, чтобы занять парковкой зеленую зону. Торговый центр, конечно, нужен горожанам, но подрядчик должен выполнить все требования, чтобы Комсомольская площадь осталась местом отдыха арсеньевцев», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Отметим, сохранение и благоустройство городских парков, скверов и других общественных зон, а также дворовых территорий – главная задача приоритетного проекта партии «Единая Россия» по формированию комфортной городской среды.

«Программа рассчитана на пять лет, только на старт проекта направлено 470 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. В этом году участвуют 58 городов и поселков края. Отдельное направление проекта – парки малых городов, и это очень важно: люди должны иметь комфортные прогулочные зоны для отдыха. Мы не можем допустить, что в одном месте парк восстанавливаем, а в другом – уничтожаем. Развитие бизнеса важно для экономики региона, но только если не в ущерб людям и окружающей территории», – подчеркнул глава края.

В 58 населенных пунктах проживает большая часть населения края – более 1,6 миллиона человек. На сегодняшний день в городах и поселках края, участвующих в приоритетном проекте по созданию комфортной городской среды, формируют адресные программы по благоустройству. Уже известны более 100 дворов и общественных пространств, которые отремонтируют в этом году. Полный перечень станет известен после 25 мая.

Пятилетние программы по благоустройству городской среды должны быть сформированы до конца текущего года.

Напомним, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал по поручению Президента России Владимира Путина по всей стране. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]