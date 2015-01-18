Красивый, но тяжелый спорт. Во Владивостоке проходит XX, юбилейный, международный турнир по художественной гимнастике «Ника» памяти Светланы Никаноровой. В соревнованиях участвуют спортсменки от 3-го юношеского разряда до мастеров спорта со всего Дальнего Востока и Северной Кореи.

Впервые в этом году приехала сборная из Республики Корея. Самой младшей гимнастке здесь 5 лет, самой старшей — 18. Несмотря на то, что турнир, скорее, отличная возможность показать свои достижения за год, в зале кипят почти олимпийские страсти. Даже в случае малейшей ошибки ковер спортсменки щедро заливают слезами.

Ксения Лопатина, спортсменка, г. Уссурийск: «Мастерства некоторые не получились, легкие броски не поймала».

В этом году впервые в соревнованиях принимают участие спортсменки из Южной Кореи. И если выступают они непринужденно и под композиции на английском языке, то их соседи из Кореи Северной отличаются техникой, доведенной до автоматизма и в выборе песен они верны народным мелодиям своей страны.

Ирина Сахно, президент Федерации художественной гимнастики Приморского края: «Вышла на площадку гимнастка, и переживают все — и Южная, и Северная Корея, в этом плане спорт объединяет, спорт делает всех сильными и красивыми».

В соревнованиях участвуют спортсменки от 3-го юношеского разряда до мастеров спорта. Всех объединяет одно — гимнастика занимает большую часть их жизней.

Дарья Сибилева, спортсменка, г. Владивосток: «Я тренируюсь шесть раз в неделю по четыре часа, мне очень нравится, это красивый вид спорта».

Этот турнир, кроме всего прочего, для спортсменок еще и отличная возможность заявить о себе и тем самым стать кандидатом на участие в соревнованиях более высокого уровня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]