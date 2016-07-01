Анонс на 27 мая

27 мая в Милоградово будет работать медицинский автопоезд «Забота» (сюда же могут обратиться жители села Лиственное).

27 мая в районе Фанзавода пройдет субботник по санитарной очистке русла речки Соленой, где обитают краснокнижные утки-мандаринки.

27 и 28 мая в 12.00 на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды».

27 мая с 9.00 до 18.00 на центральной площади Владивостока состоится общегородская ярмарка.

27 мая во Владивостоке, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - чемпионат г. Владивостока по трикингу.



27 мая в 10.00 в Артеме, ФОК (ул. Фрунзе, 32б) - открытое первенство по самбо АГО, посвященное международному Дню защиты детей.

27 мая в п. Штыково, арт-парк «Штыковские пруды» (Шкотовский р-н) - "Гонка Героев. Новая высота».

27-28 мая во Владивостоке (форт №7, ост. «Фабрика «Заря»; спортплощадка, пр-т 100-летия Владивостока, 74) - чемпионат и первенство Приморского края по автомодельному спорту, радиоуправляемые модели, 2-й этап.

27-28 мая во Владивостоке (спортзалы участвующих команд) - второй этап чемпионат г. Владивостока по баскетболу среди мужских команд, сезон 2016-2017 гг.

27-28 мая во Владивостоке (с/к «Полюс», ул. Овчинникова, 26) - чемпионат г. Владивостока по хоккею среди взрослых команд (группа 1).

27-28 мая во Владивостоке (с/к «Полюс», ул. Овчинникова, 26) - первенство г. Владивостока по хоккею среди юношеских команд.

27-28 мая в Уссурийске - открытый Кубок Приморского края по скоростному спуску (велоспорт, маунтинбайк).

27 мая - День библиотекаря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]