Разрушенный тайфуном детский лагерь "Дружба" в Дальнегорске восстановят

Лагерь «Дружба» в Дальнегорске, пострадавший в результате прошлогоднего тайфуна «Лайонрок», будет восстановлен. Губернатор Приморья поручил проработать варианты помощи детскому оздоровительному учреждению.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, проблема была озвучена на заседании краевой администрации в четверг, 25 мая. В последние годы наблюдается тенденция по снижению числа заявленных загородных стационарных и палаточных лагерей в Приморье. Оздоровительный лагерь "Дружба" в этом году не планируется к открытию. Детское учреждение сильно пострадало во время тайфуна "Лайонрок". Общий ущерб составил 7,5 млн. рублей. Возможность восстановления «Дружбы» до настоящего момента местные власти не нашли.

Владимир Миклушевский заявил, что лагерь необходимо вернуть в строй. «Мы в таких ситуациях всегда помогаем муниципалитетам, особенно, если это касается детей. Восстановили после тайфуна и школы, и детские сады. Прошу вас проработать варианты, как мы можем помочь этому детскому дошкольному учреждению», – поручил глава края.

Всего в 2017 году отдых запланирован для более чем 192 тысяч детей и подростков Приморья. Для ребят будут работать более 630 организаций отдыха и оздоровления. Большинство из них – более 530 – лагеря с дневным пребыванием.

Директор департамента образования и науки Оксана Мартыненко отметила, что в оперативном управлении ряда краевых учреждений, подведомственных департаменту, есть базы для организации загородных лагерей, которые фактически не используются в силу ненадлежащего состояния.

Губернатор также поручил проработать вопрос их эксплуатации совместно с первым вице-губернатором Приморья Василием Усольцевым. «Возможно, их выгоднее выставить на продажу или сдавать в долгосрочную аренду с обязательством провести ремонт и эксплуатировать», – обозначил руководитель края.

Владимир Миклушевский также обратил внимание собравшихся на то, что в каждом лагере должны быть созданы безопасные условия, а программа пребывания детей – насыщенной и познавательной.

На проведение оздоровительной кампании детей и подростков в 2017 году в краевом бюджете предусмотрено почти 250 миллионов рублей, в том числе и на выплату компенсаций родителям за путевки в детские оздоровительные учреждения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]