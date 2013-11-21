Кишечная палочка обнаружена в ряде партий пищевой продукции в Приморье

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора забраковала несколько партий пищевой продукции. Продукция не прошла лабораторный контроль по причине обнаружения бактерий группы кишечной палочки. Часть продукции была обнаружена уже в розничной торговой сети.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в ходе проведения испытаний проб, отобранных от партии вяленой камбалы из села Новоникольск Уссурийского городского округа. Пробы были сданы на исследования в рамках проводимого на этом предприятии производственного контроля за выпускаемой продукцией.

Второй случай выявления был зафиксирован в партии творога, выпущенного молочным цехом из г. Уссурийска. Исследования проводились в рамках ветеринарной сертификации. Так как творог не прошёл ветеринарно-санитарную экспертизу, соответственно ветеринарные сопроводительные документы на эту продукцию не будут оформлены, и она уже не сможет попасть в свободный оборот.

Также бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в партии сметаны, выработанной хозяйством из Кировского района. Исследования проводились в рамках государственного пищевого мониторинга. В настоящее время обнаруженный результат внесен в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано» и продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

Но наибольшую обеспокоенность вызвал последний случай. При проведении проверки одного из цехов в г. Владивостоке инспекторами Россельхознадзора были отобраны пробы от предназначенной к реализации партии филе слабосоленой нерки. Результаты исследований показали наличие в ней кишечной палочки. Учитывая, что нерка реализовывалась бы как готовый продукт и перед употреблением не должна проходить дальнейшую термическую обработку – всем её покупателям грозило желудочно-кишечное расстройство.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]