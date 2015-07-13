77 тысяч банок «Red Bull» под видом чайного напитка пытались ввезти во Владивосток
Должностными лицами таможенного поста Морской порт Владивосток в ходе таможенного досмотра контейнера, прибывшего из Вьетнама, были выявлены недостоверные сведения о содержащихся в нем товарах.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни, в декларации на товары были заявлены сведения о том, что ввозится безалкогольный негазированный чайный напиток со вкусом «Тыквы» и «Тамаринда», торговой марки «WONDERFARM».
Однако, фактически в данном контейнере, помимо указанных товаров был обнаружен другой товар – безалкогольной напиток с маркировкой «Red Bull» (торговая марта включена в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности - ТРОИС) и надписями на тайском языке (республика Таиланд) всего в количестве 77 тысяч банок, общим объемом более 19 тыс. литров и весом около 22 тонн.
В целях сокрытия данного товара в начале контейнера была выложена стенка из заявленного в декларации напитка в несколько рядов, а обнаруженный товар находился за нею, в середине контейнера, накрытый сверху и по бокам картоном и обмотанный плотной непрозрачной полимерной плёнкой.
В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении участника внешнеэкономической деятельности дела об административном правонарушени.
Товар задержан и помещен на ответственное хранение.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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