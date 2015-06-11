Перенесены сроки проведения гидравлических испытаний на Эгершельде и в Первомайском районе Владивостока

Гидравлические испытания теплотрасс во Владивостоке проходят в соответствии с утвержденным графиком в период с 10 мая по 20 июня 2017 года.

Как сообщает "Вести: Приомрье" со ссылкой на пресс-службу филиала "Приморская генерация" АО "ДГК", в ходе первого и второго этапа испытаний, который еще продолжается, энергетики филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» выявили 36 повреждений трубопроводов, 23 из которых уже устранены, по 13 - ведется работа.

Итоги первого этапа испытаний:

Фадеевская теплотрасса от ВТЭЦ-2 и Центральная пароводяная бойлерная

В рамках первого этапа энергетики проверяли на прочность и плотность одну из основных городских тепломагистралей – Фадеевскую теплотрассу от Владивостоксой ТЭЦ-2, обеспечивающую теплом дома жителей части Первореченского и Ленинского районов. При этом в связи с большим объемом работ по устранению выявленных повреждений энергетики были вынуждены продлить период отключения ГВС по данному направлению до 24 мая 2017 г.

К указанному сроку все повреждения на Фадеевской теплотрассе были устранены, сейчас восстановление горячего водоснабжения в домах потребителей зависит от завершения работ на муниципальных тепловых сетях, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Кроме этого после гидравлических испытаний было продлено отключение от ГВС потребителей, получающих горячее водоснабжение от Центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ), где выполнялись работы по переключению энергообъекта на летнюю схему теплоснабжения. Данные работы завершены, со стороны филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» выполнены все необходимые технические условия для поставки горячего водоснабжения от ЦПВБ в дома, расположенные в границах улиц: Руднева (дома №1-13), Сабанеева (дома №11-23), Сельская (дома №1-12), Адмирала Юмашева (дома № 2 – 40), Адмирала Кузнецова (дома № 40а – 72), Луговая (дома №35 – 55), Ладыгина (дома №5 – 11), Баляева (дома №23-27, 46-56, 58-64), Карьерная, Снеговая, Котельникова, Тормозная, Стрелочная, Жигура, Аллилуева, Тобольская, Шилкинская, Толстого, проспект Красного Знамени (дома №59 – 164), Некрасова, Гоголя, Державина, Фонвизина, Лермонтова, Крылова, Щедрина, Народный проспект, Военное Шоссе, Мельниковская, Океанский проспект (дома 155 – 165), Проходная, Круговая, Амурская (дома №20, 55, 57, 84-88, 96), Бульварная, Нефтеветка.

Второй этап испытаний – центр и Эгершельд

22 мая начался второй этап гидравлических испытаний теплотрасс от Владивостокской ТЭЦ-1, которые обеспечивают поставку теплоснабжения жителям Энергшельда и части центра Владивостока.

В плановые сроки 29 мая начнётся заполнение магистрального трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей, проживающих на улицах Авроровская, Алеутская, Башидзе, Комсомольская, Красного Знамени, Московская, Нерчинская, Океанский проспект, Октябрьская, Партизанский проспект, Пограничная.

При этом возникла необходимость продления испытаний в направлении Эгершельда до 31 мая.

Третий этап испытаний – Первомайский район

Следующий этап испытаний – проверка на прочность Голдобинской теплотрассы от Владивостокской ТЭЦ-2, снабжающей теплом и горячей водой весь Первомайский район Владивостока.

В данном случае принято решение о смещении периода проведения испытаний и соответственно отключения потребителей от ГВС на более поздний срок - с 05 по 13 июня (ранее планировалось – с 29.05 по 05.06).

Четвертый этап испытаний – от Первой Речки до фабрики Заря

Заключительным этапом весенних гидравлических испытаний станет проверка трубопроводов от объединенной котельной «Северная». Он пройдет в соответствии с графиком в период с 13 по 20 июня. Без горячей воды на это время останутся жители района от Первой Речки до фабрики Заря.

Во время испытаний вода температурой ниже 40 градусов подается в теплотрассу под давлением в 1,25 раза выше рабочего. При этом для обеспечения безопасности жителей Владивостока филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» принято решение проводить испытания во Владивостоке в ночное время, когда на улицах города снижается количество пешеходов и транспортных средств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]