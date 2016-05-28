Анонс на 28 мая
28 мая «Единая Россия» проведет предварительное голосование по определению кандидатов своей партии в региональные парламенты и городские Думы административных центров.
28 мая в 12.00 на центральной площади Владивостока - массовое спортивное мероприятие «Зеленый марафон».
28 мая в 11.30 во Владивостоке на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) - первый этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge».
28 мая в 13.00 в амфитиатре набережной Спортивной гавани - концерт «Мы — славяне», посвященный Дню славянской письменности и культуры.
28 мая в 12.00 в поселке Трудовом (на стадионе школы №79) — детский праздник «Танцевальный фейерверк-2017», посвященный Дню защиты детей.
28 мая в 17.00 в амфитеатре на набережной Спортивной гавани состоится открытие фестиваля уличных танцев «Street air»-2016».
28 мая в 12.00 на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) - второй день соревнований на первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды».
С 28 по 31 мая в Уссурийске на стадионе «Городской» (ул. Фрунзе, 32) - открытое первенство Приморского края по бейсболу, 2-й тур.
28 мая медицинский автопоезд «Забота» будет работать поселке Моряк-Рыболов (Маргаритово).
28 мая - День пограничника в России.
28 мая - День химика.
28 мая - День оптимизатора Рунета.
28 мая - День брюнеток.
28 мая 1756 г. - 261 год назад - День рождения майонеза.
28 мая 1858 г. - 159 лет назад - заключен русско-китайский Айгунский договор.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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