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Анонс на 29 мая

29 мая медицинский автопоезд «Забота» будет стоять в Михайловке (Фурманово, Молдовановка).

29 мая одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по географии и информатике.

29 мая в 14.00 в малом зале Приморской сцены Мариинского театра концертмейстер группы виолончелей Симфонического оркестра Мариинского театра Омар Байрамов проведёт открытый мастер-класс для учеников и студентов музыкальных учебных заведений Приморья. Вход свободный.

29 апреля в 10.00 во Владивостоке в кампусе ДВФУ (корпус А) пройдет региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады 2017 года.

С 29 мая по 21 августа на акватории Амурского залива (Спортивная гавань) - кубок г. Владивостока по парусному спорту, «Гонки по средам».

29 мая - День военного автомобилиста Вооруженных сил России.

29 мая - День ветеранов таможенной службы России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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