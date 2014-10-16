В Приморье суд рассмотрит дело об избиении осужденных из мести за содействие администрации исправительной колонии
Прокурором города Спасска-Дальнего утверждено обвинительное заключение в отношении пяти лиц, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия к осужденным из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения исправительной колонии). Кроме этого, одному из фигурантов дополнительно предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступления совершены в середине сентября 2016 года лицами (осужденными, в том числе за убийство, разбой, изнасилование и др.), которые отбывали наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении Спасского района.
Из мести к двум другим осужденным за то, что они оказывали содействие администрации исправительной колонии, фигуранты решили избить их.
Действуя по предварительному сговору между собой, они напали на потерпевших, когда те зашли в подсобное помещение, избив их деревянными брусками и металлической трубой.
После этого, один из нападавших, который и организовал избиение, взял деревянный брусок и дополнительно нанёс им два сильных удара по голове потерпевшему, причинив ему тупую открытую непроникающую черепно-мозговую травму: вдавленный и линейный переломы свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжёлой степени.
Спустя неделю от полученных повреждений, осложнившихся травматическим отёком головного мозга, мужчина умер в городской больнице.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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