Разрушенный тайфуном «Лайонрок» детский лагерь в Дальнегорске восстановят

Лагерь «Дружба» в Дальнегорске, пострадавший в результате прошлогоднего тайфуна «Лайонрок», будет восстановлен. Проработать варианты помощи детскому оздоровительному учреждению поручил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе заседания краевой администрации в четверг, 25 мая, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Директор департамента образования и науки Оксана Мартыненко доложила, что в 2017 году отдых запланирован для более чем 192 тысяч детей и подростков Приморья.

«Для ребят будут работать более 630 организаций отдыха и оздоровления. Большинство из них – более 530 – лагеря с дневным пребыванием», – сообщила она.

Вместе с тем отмечено, что в последние годы наблюдается тенденция по снижению числа заявленных загородных стационарных и палаточных лагерей.

«Так, в этом году не планируется к открытию загородный оздоровительный лагерь “Дружба” в Дальнегорском городском округе, который сильно пострадал в результате прошлогоднего тайфуна. Общий ущерб составил около 7,5 миллионов рублей», – сказала директор департамента.

Оксана Мартыненко пояснила, управление образования Дальнегорска принимает меры для перераспределения потока детей в другой действующий лагерь, но возможность восстановления «Дружбы» до настоящего момента местные власти не нашли.

Владимир Миклушевский заявил, что лагерь необходимо вернуть в строй.

«Мы в таких ситуациях всегда помогаем муниципалитетам, особенно, если это касается детей. Восстановили после тайфуна и школы, и детские сады. Прошу вас проработать варианты, как мы можем помочь этому детскому дошкольному учреждению», – поручил глава края.

Оксана Мартыненко добавила, в оперативном управлении ряда краевых учреждений, подведомственных департаменту, есть базы для организации загородных лагерей, которые фактически не используются в силу ненадлежащего состояния.

Губернатор также поручил проработать вопрос их эксплуатации совместно с первым вице-губернатором Приморья Василием Усольцевым.

«Возможно, их выгоднее выставить на продажу или сдавать в долгосрочную аренду с обязательством провести ремонт и эксплуатировать», – обозначил руководитель края.

Владимир Миклушевский также обратил внимание собравшихся на то, что в каждом лагере должны быть созданы безопасные условия, а программа пребывания детей – насыщенной и познавательной.

Отметим, на проведение оздоровительной кампании детей и подростков в 2017 году в краевом бюджете предусмотрено почти 250 миллионов рублей, в том числе и на выплату компенсаций родителям за путевки в детские оздоровительные учреждения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]