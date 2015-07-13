Из-за незаявленных товаров образовался крен на правый борт у судна, пришедшего в порт Владивосток

Во Владивостокский морской торговый порт из Японии (порт Карацу) прибыло морское судно под флагом Sierra Leone, на борту которого в помещении балластного танка по правому борту владивостокскими таможенниками были обнаружены незаявленные в товаросопроводительных документах товары – принадлежности для сварки металлов (держатель для сварочных электродов 320 штук, 1 бронепровод для сварочных работ с насадкой), буры (51 штука), контактный держатель с зажимом из полимерного материала (40 штук), клапан (20 штук), скотч (клейкая лента, 246 штук), растворимый кофе (17 упаковок по 180 грамм), сигареты Parlament и Esse (37 блоков по 10 пачек в блоке или 7400 сигарет). Общий вес нетто обнаруженных товаров составил 201,35 кг, а ориентировочная общая их рыночная стоимость превысила 170 тыс. рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни, в ходе устного опроса членов экипажа таможенниками установлено, что какие-либо товары в иностранных портах членами экипажа не приобретались, а в рамках проведения первичных процессуальных действий установлено, что обнаруженные товары принадлежат одному из членов экипажа судна.

По данному факту Владивостокской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ – штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой либо конфискация.

Товары изъяты и переданы на ответственное хранение, по результатам рассмотрения материалов дела будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]