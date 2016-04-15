Автопоезд «Забота» отправляется в Ольгинский район Приморья

Врачи семейного состава медицинского автопоезда «Забота» с 27 мая по 2 июня будут работать в Ольгинском районе Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, семейный состав впервые будет работать на территории района. До этого в мае прошлого года здесь побывала детская «Забота», а в ноябре – состав со специалистами для взрослого населения», –сообщил глава департамента Андрей Кузьмин.

Он добавил, что на прием к врачам смогут в этот раз попасть дети и взрослые из 15 населенных пунктов Ольгинского района.

«Это села Веселый Яр, Ольга, Тимофеевка, Ракушка, Серафимовка, Ветка, Пермское, Новониколаевка, Михайловка, Фурманово, Молдовановка, Маргаритово, Милоградово, поселков Моряк-Рыболов и Лиственное», – сообщил Андрей Кузьмин.

В составе семейного автопоезда «Забота» работают педиатры, терапевты, гинеколог, офтальмолог, невролог, стоматолог, оторинларинголог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, а также врач УЗИ-диагностики и врачи по профилактической медицине.

Специалисты отмечают, что многие жители сельских территорий не знают каких-то элементарных вещей, например, молодые мамы не знают как правильно проводить гигиену малышам, как промывать нос ребёнку или следить за состоянием зубов.

«Кариес встречается почти у каждого третьего ребенка в приморской глубинке, многие дети нуждаются в санации полости рта, так как не приучены к правильному уходу за зубами. А ведь из-за этого в дальнейшем появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, почти треть таких заболеваний связана с неправильным уходом за полостью рта», – рассказала заведующая владивостокским Центром здоровья Екатерина Хмельницкая, которая сама неоднократно выезжает в командировки в составе бригад «Заботы».

Она отметила, что каждому пациенту после обследования обязательно выдается рекомендация по рациональному питанию, двигательной активности, режиму труда и отдыха, по гигиене полости рта, отказу от вредных привычек, здоровому образу жизни.

В среднем ежедневно к специалистам автопоезда обращаются от 90 до 130 человек. Среди заболеваний, которые чаще других выявляют у обратившихся за медпомощью приморцев, врачи отмечают сердечно-сосудистые, опорно-двигательной системы и заболевания глаз. У детей чаще других выявляются проблемы хирургического, ортопедического и стоматологического профилей.

Как подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков, обратиться за медицинской помощью к специалистам автопоезда «Забота» могут все желающие.

«Специалисты принимают и консультируют всех, кто пожелал обратиться за медицинской помощью. Уверен, что благодаря таким формам работы с населением количество и качество профилактических осмотров в Приморье должно вырасти», – отметил заместитель главы региона.

Напомним, проект автопоезд «Забота», который реализуется в Приморье по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского, пользуется огромной популярностью у жителей сел. Благодаря таким формам работы у них есть возможность, не выезжая в районные и краевые лечебно-профилактические учреждения, бесплатно – при наличии полиса ОМС, пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначения на лечение, а при необходимости и на дальнейшее бесплатное, более глубокое обследование или госпитализацию.

График работы медицинского автопоезда «Забота» в селах Ольгинского района:

27.05 – Милоградово (сюда же могут обратиться жители села Лиственное);

28.05 – посёлок Моряк-Рыболов (Маргаритово);

29.05 – Михайловка (Фурманово, Молдовановка);

30-31.05 – Ольга (Пермское, Сержантово, Ветка, Новониколаевка);

01.06 – Веселый Яр (Ракушка);

02.06 – Тимофеевка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]