Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края. Он подозревается в покушение на мошенничество, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, в мае 2017 года к подозреваемому обратился гражданин по вопросу ухода от уголовной ответственности его супруги за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Подозреваемый согласился помочь, но при условии передачи ему денежных средств в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей, при этом должностные полномочия фигуранта не предусматривали возможности повлиять на ход процессуальной проверки.

24 мая 2017 года гражданин в счет уплаты части от оговоренной суммы передал подозреваемому свой автомобиль, оценив его в 500 тысяч рублей. При передаче автомобиля фигуранта задержали сотрудники собственной безопасности полиции.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, по данному факту руководство УМВД России по Приморскому краю назначило проведение служебной проверки. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]