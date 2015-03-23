Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края. Он подозревается в покушение на мошенничество, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
По версии следствия, в мае 2017 года к подозреваемому обратился гражданин по вопросу ухода от уголовной ответственности его супруги за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Подозреваемый согласился помочь, но при условии передачи ему денежных средств в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей, при этом должностные полномочия фигуранта не предусматривали возможности повлиять на ход процессуальной проверки.
24 мая 2017 года гражданин в счет уплаты части от оговоренной суммы передал подозреваемому свой автомобиль, оценив его в 500 тысяч рублей. При передаче автомобиля фигуранта задержали сотрудники собственной безопасности полиции.
Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, по данному факту руководство УМВД России по Приморскому краю назначило проведение служебной проверки. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.
В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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