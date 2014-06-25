Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:00
  0

Во Владивостоке пройдет речной субботник

Во Владивостоке пройдет речной субботник

Фото: Своя ферма

Это одно из мест обитания краснокнижных уток-мандаринок, которые весной прилетают в Приморье на гнездование и остаются здесь до октября. Поглядеть на водоплавающих постоянно приезжают жители и гости Владивостока, и зачастую после визита отдыхающих рекреационная зона буквально «утопает» в мусоре.

На массовую уборку выйдут участники предварительного голосования, представители приемной Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева и Думы Владивостока. На субботник приглашаются все желающие – неравнодушные к экологии жители приморской столицы.
Сбор на субботник – 27 мая в 12 часов на остановке Фанзавод.

Добраться до места можно на автобусах № 24, 44, на электричке или личным транспортом. Ориентир – школа №44. С собой нужно иметь пакеты для мусора, перчатки, возможно, саженцы кустарников, рассаду цветов, «домики» для мандаринок.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017

Школьное радио







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря