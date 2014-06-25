Во Владивостоке пройдет речной субботник
Это одно из мест обитания краснокнижных уток-мандаринок, которые весной прилетают в Приморье на гнездование и остаются здесь до октября. Поглядеть на водоплавающих постоянно приезжают жители и гости Владивостока, и зачастую после визита отдыхающих рекреационная зона буквально «утопает» в мусоре.
На массовую уборку выйдут участники предварительного голосования, представители приемной Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева и Думы Владивостока. На субботник приглашаются все желающие – неравнодушные к экологии жители приморской столицы.
Сбор на субботник – 27 мая в 12 часов на остановке Фанзавод.
Добраться до места можно на автобусах № 24, 44, на электричке или личным транспортом. Ориентир – школа №44. С собой нужно иметь пакеты для мусора, перчатки, возможно, саженцы кустарников, рассаду цветов, «домики» для мандаринок.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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