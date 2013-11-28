Государство удвоило взносы приморцев – участников программы по софинансированию пенсий

Государство удвоило взносы участников программы по софинасированию пенсий за 2016 год. В Приморье на сегодняшний день проживает более 48 тысяч участников программы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В прошлом году участники программы государственного софинансирования пенсии по всей территории России внесли на свои счета 5,7 миллиардов рублей добровольных взносов. Из них в мае 2017 года государство прософинансировало 5,5 миллиардов рублей. Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, поскольку ежегодно есть случаи, когда платежи составляют менее двух тысяч рублей или более 12 тысяч рублей, в то время как софинансируются взносы в диапазоне от двух до 12 тысяч рублей в год.

Добровольные взносы работодателей, которые участвуют третьей стороной в программе, в 2016 году составили 107,4 миллиона рублей. Взносы работодателя софинансированию государством не подлежат.

Все вышеперечисленные средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений.

Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства будут выплачены при выходе гражданина на пенсию или выплачены правопреемникам в случае смерти. К концу 2016 года 14,3 тысячам участникам программы, которые вышли на пенсию, выплачено уже более 159 миллионов рублей.

В целом за все время действия программы софинансирования ее участники внесли в фонд своей будущей пенсии более 51,1 миллиардов рублей и получили государственную поддержку в размере 49,8 миллиардов рублей. Взносы работодателей составили 788,3 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма пенсионных накоплений, сформированных в рамках программы, превысила 101,7 миллиардов рублей.

Важно отметить, что действующий в настоящее время мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие программы: взносы ее участников софинасируются вовремя и в полном объеме.

Напомним, что сегодня граждане могут сами формировать пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования. Для этого необходимо обратиться в ПФР с заявлением и самостоятельно уплачивать добровольные взносы на формирование своих пенсионных накоплений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]