Во Владивостоке пройдет первенство города по парусному спорту

27 и 28 мая на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды». В мероприятии примут участие порядка 60 юных яхтсменов.

Соревнования пройдут в классах: «Л», «Кадет», «Парусная доска», «Оптимист», «Л 4.7» и «420». По итогам проведения гонки победители и призёры турнира будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.

Первый старт парусной гонки будет дан в 27 мая 12.00. Во второй день соревнований, 28 мая, первые гонки начнутся также в 12.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]