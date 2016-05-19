Во Владивостоке пройдет первенство города по парусному спорту
27 и 28 мая на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды». В мероприятии примут участие порядка 60 юных яхтсменов.
Соревнования пройдут в классах: «Л», «Кадет», «Парусная доска», «Оптимист», «Л 4.7» и «420». По итогам проведения гонки победители и призёры турнира будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.
Первый старт парусной гонки будет дан в 27 мая 12.00. Во второй день соревнований, 28 мая, первые гонки начнутся также в 12.00.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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