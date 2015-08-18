Ученые ДВФУ разработали новую методику лечения нарушения свертываемости крови

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с ведущими гематологами России и Европы разработали новую методику ранней диагностики и лечения нарушения свертываемости крови из-за дефицита витамина К. Проведенное исследование основано на анализе наиболее интересных клинических случаев, а результаты опубликованы в международном журнале DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Леонтьеву, начальника пресс-службы ДВФУ.

Как пояснил участник исследовательской группы, проректор ДВФУ по научной работе, доктор биологических наук Кирилл Голохваст, в организме человека витамин К отвечает за свертываемость крови, а ее нарушение из-за дефицита элемента (витамин К-зависимая коагулопатия) — крайне редкая болезнь, которую тяжело диагностировать.

Изучив нетривиальные клинические случаи, ученые выявили закономерности и разработали методику диагностики и лечения отравления антагонистами витамина К. На первом этапе главное — остановить прием любых противосвертывающих средств. Далее необходима госпитализация в реанимацию на 24 часа с отказом от контакта с родственниками. Затем пациенту проводится переливание свежезамороженной плазмы или сконцентрированного комплекса протромбина (сложный белок, характеризующий свертываемость крови) и назначается прием витамина K. Более действенным в этом случае, утверждают специалисты, является именно витамин K1.

«Витамин К вырабатывает симбиотическая флора кишечника, поэтому нарушение свертываемости крови может возникнуть даже из-за злоупотребления антибиотиками», — отметил Кирилл Голохваст. — Обычно врачи воспринимают проявление витамин К-зависимой коагулопатии как несчастный случай из-за ошибки при приеме лекарств, отравлении ядами типа кумаринов и варфаринов, расстройств памяти или суицида. Такие патологические состояния крайне сложны для диагноза и лечения, поэтому их раннее определение и правильное лечение могут спасти человеку жизнь».

Вышедшая научная статья получила широкий отклик в профессиональной среде. По словам проректора ДВФУ, практикующие специалисты активно скачивают публикацию для использования предложенной методики в работе с пациентами.

В исследовательский коллектив также вошли научные сотрудники ДВФУ Аристидис Тсатсакис, Александр Сергиевич, Владимир Кодинцев, ведущие гематологи России, ученые Амурской государственной медицинской академии (г. Благовещенск), исследователи из крупных научных центров Румынии, Греции и Турции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]