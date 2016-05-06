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День славянской письменности и культуры отметят во Владивостоке

День славянской письменности и культуры отметят во Владивостоке

Фото: РИА Новости

В воскресенье, 28 мая, праздничным концертом «Мы - славяне» во Владивостоке отметят День славянской письменности и культуры, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Творческая программа стартует в 13.00 в амфитеатре набережной Спортивной гавани.

На сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». Среди них – народный хор «Улыбка», вокальные группа «Мечта», «Россияночка», солисты вокального творческого объединения «Наши голоса», народный хор «Русская песня» и другие артисты.

В ходе концертной программы прозвучат вокальные композиции «Златая Русь», «Русская песня», «По Дону гуляет», «Маленькая деревенька», «Москва златоглавая» и другие песни.

Также гостей мероприятия ждёт викторина – горожанам предстоит ответить на вопросы о славянской культуре.

Администрация Владивостока приглашает на концерт «Мы – славяне» всех желающих, вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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