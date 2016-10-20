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Во Владивостоке установят новые дорожные знаки

Во Владивостоке установят новые дорожные знаки

Фото: Automobili.ru

Вводится запрет на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице Гульбиновича. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, запрещающий знак «Остановка запрещена» с информационной табличкой «Работает эвакуатор» будет установлен по ул. Гульбиновича в районе дома №6 по ул. Черёмуховой. Кроме того, здесь же установят дорожный знак «Движение запрещено», который ограничит въезд на территорию Первомайского районного суда.

Работы по установке запрещающих знаков проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда, а также в рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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