Во Владивостоке установят новые дорожные знаки

Вводится запрет на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице Гульбиновича. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, запрещающий знак «Остановка запрещена» с информационной табличкой «Работает эвакуатор» будет установлен по ул. Гульбиновича в районе дома №6 по ул. Черёмуховой. Кроме того, здесь же установят дорожный знак «Движение запрещено», который ограничит въезд на территорию Первомайского районного суда.

Работы по установке запрещающих знаков проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда, а также в рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]