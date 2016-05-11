Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:30
  0

Жителей посёлка Трудовое приглашают на детский праздник «Танцевальный фейерверк»

Жителей посёлка Трудовое приглашают на детский праздник «Танцевальный фейерверк»

Фото: Musecube

Детский праздник «Танцевальный фейерверк-2017», посвященный Дню защиты детей, пройдёт в воскресенье, 28 мая в 12.00 в поселке Трудовое.

На стадионе школы №79 выступят танцевальные коллективы посёлка. Это - танцевальный коллектив «Грация», детская танцевальная студия «Стрекоза», студия современного эстрадного танца «VIVA», а также танцевальная студия «Калипсо». Как сообщили в административно-территориальном управлении Советского района, праздник «Танцевальный фейерверк» давно стал традиционным и проходит уже более десяти лет.

Организаторы приглашают всех желающих на праздничный концерт, который пройдёт по адресу Лермонтова, 91. Вход свободный.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017

Школьное радио







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря