Жителей посёлка Трудовое приглашают на детский праздник «Танцевальный фейерверк»
Детский праздник «Танцевальный фейерверк-2017», посвященный Дню защиты детей, пройдёт в воскресенье, 28 мая в 12.00 в поселке Трудовое.
На стадионе школы №79 выступят танцевальные коллективы посёлка. Это - танцевальный коллектив «Грация», детская танцевальная студия «Стрекоза», студия современного эстрадного танца «VIVA», а также танцевальная студия «Калипсо». Как сообщили в административно-территориальном управлении Советского района, праздник «Танцевальный фейерверк» давно стал традиционным и проходит уже более десяти лет.
Организаторы приглашают всех желающих на праздничный концерт, который пройдёт по адресу Лермонтова, 91. Вход свободный.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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