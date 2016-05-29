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Во Владивостоке пройдет первый этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»

Во Владивостоке пройдет первый этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»

Фото: drive2.com

В воскресенье, 28 мая, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет первый этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge». В соревнованиях примут участие более 30 спортсменов из краевой столицы, Находки, Уссурийска и других городов Приморья. Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно со спортивно-техническим клубом «Final stage racing club», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу города. 

К гонке допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие водительские права категории B, имеющее страховой полис «От травм и несчастных случаев», принимавшее участие в чемпионатах «Zmeinka time attack challenge» с 2011 по 2016 года, либо принимавшее участие как минимум в одной официальной тренировке чемпионата этого года.

В соревнованиях предусмотрены следующие зачеты: личный зачёт в классе «stock», личный зачёт в классе «NA», личный зачёт в классе «turbo», личный зачёт в классе «unlimited» и командный зачет.

Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, мероприятия проводится с целью развития и популяризации автомобильного спорта во Владивостоке, а также развития навыков безопасного вождения автомобиля.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются организаторами в соцсетях на http://vk.com/zmeinka_ta и в https://www.instagram.com/zmeinka.timeattack/.

Расписание 1 этапа чемпионата:

9.00 – 10.00 – регистрация;

10.00 – 11.00 - медкомиссия, техническая комиссия;

11.30 – 15.00 – тренировочные и зачетные заезды;

16.00 – 16.20 — подведение итогов, общее награждение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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