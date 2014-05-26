Фестиваль уличных танцев «Street air» 2017 откроется в эти выходные во Владивостоке

В воскресенье, 28 мая, в 17.00 в амфитеатре на набережной Спортивной гавани состоится открытие фестиваля уличных танцев «Street air»-2016. Фестиваль организован Event-агентством «Стандарту.нет» при поддержке администрации Владивостока.

«Street Air»– соревнования уличных танцоров. Это массовый спортивный фестиваль, в котором могут принять участие все желающие. Мероприятие направлено на пропаганду спорта и здорового образа жизни. Профессионалы покажут новичкам то, к чему стоит стремиться, а новички смогут показать зрителям, на что они способны. Фестиваль предусматривает несколько этапов, которые планируется проводить каждый месяц, а закрытие и определение лучшего танцора пройдет уже в сентябре этого года», - рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации города Владивостока Сергей Язев.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, судьями на уличных танцах традиционно выступают зрители этого яркого зрелища. Организаторами предусмотрено несколько заданий для участников, по итогам которых и будет определен победитель первого этапа фестиваля.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, данное мероприятие проходит в городе Владивостоке уже четвертый год и стало очень популярно среди молодежи. В каждом этапе принимает участие 20 человек, а зрителями - и одновременно судьями - становятся более 2000 жителей и гостей города Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]