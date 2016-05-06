В выходные погода в Приморье улучшится

27 мая циклон, вызвавший усиление дождей в Приморье, уйдет в Тихий океан, а над краем сохранится неустойчивая воздушная масса, поэтому местами небольшие кратковременные дожди ещё возможны.

Ночью температурный фон +4…+10 °C, в восточных районах 0…+3 °C. Днём в субботу воздух прогреется до +17…+26 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В воскресенье, 28 мая, погода изменится. Днём к западным границам Приморского края подойдёт фронтальный раздел циклона, смещающегося на север Хабаровского края. Увеличится количество облаков, усилится юго-западный ветер, но осадки маловероятны. Фон температур в континентальных районах повысится, а в прибрежных наоборот понизится на 3–6 градусов.

Во Владивостоке в выходные дни без осадков. Фон ночных температур без существенных изменений, +9…+12 °C.

Днём в субботу воздух прогреется до +19…+22 °C, в пригороде до +25 °C. Воскресный день будет значительно прохладнее, +12…+15 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]