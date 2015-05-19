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С понедельника приморские выпускники школ начнут сдавать ЕГЭ

С понедельника приморские выпускники школ начнут сдавать ЕГЭ

29 мая одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по географии и информатике. В среду, 31 мая, математику базового уровня. 2 июня – математику профильного уровня. 5 июня - обществознание, 7 июня - физику и литературу, 9 июня - русский язык, 13 - иностранные языки. Завершатся госэкзамены в этом году 19 июня – химией и историей.

Также для каждого предмета предусмотрены резервные дни - на случай болезни или когда выбранные экзамены выпадают на один день.

В этом году из муниципальных образовательных учреждений Владивостока выпустится 2211 человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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