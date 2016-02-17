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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже вещей из автомобиля во Владивостоке

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже вещей из автомобиля во Владивостоке

Фото: Savepic.ru

Сотрудники  полиции обратили внимание на мужчин, которые пытаются вскрыть автомобиль, припаркованный на обочине дороги, в районе проспекта 100-летия Владивостока. В момент совершения кражи сумки из автомобиля мужчины были задержаны с поличным сотрудниками уголовного розыска.

Установлено, что потерпевшая в вечернее время приехала в один из городских скверов. Личные вещи оставила в закрытом автомобиле и отправилась  на пробежку. Пока владелица отсутствовала, злоумышленники вскрыли автомобиль и похитили ее сумку. Полицейские задержали злоумышленников на месте происшествия, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

В отделе полиции 30-летние жители краевого центра дали признательные  показания и сознались в двух аналогичных преступлениях.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к иным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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