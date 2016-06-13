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В Приморье продолжаются поиски пропавшего грибника

В Приморье продолжаются поиски пропавшего грибника

Фото: gribnik-rossii.ru

25 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи в проведении поиска гражданина 1957 года рождения, проживающего в селе Мельники Партизанского городского округа, который 24 мая ушёл в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел.

26 мая на поиски убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

27 мая группой спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда совместно с волонтёрами и сотрудником полиции осмотрено 7 кв. км.лесополосы. Поиск результата не дал. Продолжение запланировано на 28 мая, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское МЧС.

Нарастающим итогом осмотрено 14 кв. км. лесополосы.

Силы и средства: 8 человек и 3 единицы техники, от МЧС России по Приморскому краю 3 человека и 1 единица техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Гайзенберг / Сегодня, 18:34
    № 1  
     

    А чё уже грибы пошли?

    [ Цитировать ]

    • Фестиваль Человек и море 2017

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