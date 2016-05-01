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До конца мая во Владивостоке запланированы 8 локальных отключений холодной воды(список адресов)

До конца мая во Владивостоке запланированы 8 локальных отключений холодной воды(список адресов)

На предстоящей рабочей неделе во Владивостоке запланированы ряд отключений холодноого водоснабжения,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Город: Владивосток

Дата начала: 29.05.2017 - 09:00

Дата окончания: 29.05.2017 - 19:00

Причина отключения: 29.05.2017 г. Ремонтные работы

Адреса:
Вострецова, 6-12. Днепровская, 13, 22-38, 39. Днепровский пер., 2, 5, 5/1. Ильичева, 4а.

Город: Владивосток

Дата начала: 30.05.2017 - 09:00

Дата окончания: 30.05.2017 - 17:00

Причина отключения: 30.05.2017 г. Ремонтные работы

Адреса:
Алеутская, 51. Пограничная, 15а, 15в, 17, 20, 22, 22а. Пологая, 13-33. Прапорщика Комарова, 4. Фонтанная, 15, 15/1, 15/2, 19, 21, 21а.

Город: Владивосток

Дата начала: 30.05.2017 - 09:00

Дата окончания: 30.05.2017 - 19:00

Причина отключения: 30.05.2017 г. Ремонтные работы

Адреса:
Иртышская, 10, 10/1, 12, 16, 16а, 17, 17а, 19, 20-38.

Город: Владивосток

Дата начала: 30.05.2017 - 09:00

Дата окончания: 30.05.2017 - 19:00

Причина отключения: 30.05.2017 г. Ремонтные работы

Адреса:
Кирова, 1-17, 16-36.

Город: Владивосток

Дата начала: 30.05.2017 - 09:00

Дата окончания: 30.05.2017 - 19:00

Причина отключения: 30.05.2017 г. Ремонтные работы

Адреса:
Кирова, 1-17, 16-36

Город: Владивосток

Дата начала: 31.05.2017 - 09:00

Дата окончания: 31.05.2017 - 18:00

Причина отключения: 31.05.2017 г. Ремонтные работы

Адреса:
Кутузова, 5, 5а, 5б, 5в. Русская, 25.

Город: Владивосток

Дата начала: 31.05.2017 - 09:00

Дата окончания: 31.05.2017 - 17:00

Причина отключения: 31.05.2017 г. Ремонтные работы

Адреса:
Верхнепортовая, 7, 9, 9а, 11, 21а, 38.

Город: Владивосток

Дата начала: 31.05.2017 - 09:00

Дата окончания: 31.05.2017 - 17:00

Причина отключения: 31.05.2017 г. Ремонтные работы

Адреса:
Пацаева, 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а. Волкова, 9, 11, 11а, 13.

Город: Владивосток

Дата начала: 01.06.2017 - 09:00

Дата окончания: 01.06.2017 - 15:00

Причина отключения: 01.06.2017 г. Ремонтные работы

Адреса:
ул. Восьмая

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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