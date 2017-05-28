Участник праймериз "Единой России" во Владивостоке подал 12 жалоб в день голосования(фото)

Региональный организационный комитет по предварительному голосованию по вборам в горДуму Владивсоткоа провел 28 мая заседание, посвященное рассмотрению жалоб, поступивших в Единый день предварительного голосования."Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт приморского отделения ЕР.

В общей сложности члены комитета рассмотрели 27 заявлений от кандидатов и их наблюдателей. Большую часть их сгенерировали четверо кандидатов: Никита Гиталенко (избирательный округ №13), Елена Воробьева (округ №16), Павел Панченко (округ №14) и Артем Моисеенко (округ №1). Причем лидерство в этом вопросе принадлежит Павлу Панченко(на фото). В течении дня он подал в оргкомитет 12 жалоб, 8 заявлений поступило от Никиты Гиталенко.

Впрочем, в ходе рассмотрения ни один из заявленных фактов не был достоверно подтвержден.

«Все жалобы изучены, ни одна из них не имеет достаточных оснований, чтобы аннулировать регистрацию кого-либо из кандидатов, - сообщил по итогам заседания оргкомитета его председатель, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валентин Шуматов. – Мы провели проверку по ряду обстоятельств и не обнаружили существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты предварительного голосования во Владивостоке. Оргкомитет принял к сведению жалобу, связанную с работой одной из участковых комиссий, которая повела себя недостаточно корректно по отношению к наблюдателям».

Заявления поступали 28 мая и от членов участковых комиссий, которые жаловались на препятствия в осуществлении своей деятельности, которые им чинили отдельные кандидаты и наблюдатели. Заявления продолжают поступать.

«Ряд тех же самых кандидатов, которые подавали сегодня жалобы, пишут новые, не успев покинуть оргкомитет», - говорит руководитель исполкома Партии Ольга Кириенко. Она отметила, что по всем новым фактам, которые будут изложены в следующей партии заявлений, будет проведена тщательная проверка и, если они подтвердятся, будут приняты меры.

«Партия принципиальна в вопросе нарушений. Если заявления о подкупе или повторном голосовании избирателей будут убедительно подкреплены фактами, последуют самые жесткие меры по отношению к нарушителям», - сказала она.

Напомним, 28 мая во Владивостоке прошел Единый день предварительного голосования. Жители города выбирали кандидатов от «Единой России», которые представят Партию на выборах в Думу города Владивостока 10 сентября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]