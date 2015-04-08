Жительницы Средней Азии продавали в Приморье героин
Находкинские полицейские и сотрудники УФСБ России по Приморскому краю пресекли сбыт героина наркозависимым. Две приезжие из Средней Азии 1969 и 1976 годов рождения продавали наркотики местным жителям, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, что с января 2017 года женщины сбывали героин наркозависимым лицам на территории Находкинского городского округа При этом, зная об уголовной ответственности, они использовали меры конспирации: часто меняли не только номера мобильных телефонов, но и места проживания.
Тем не менее, сотрудники полиции города Находки и УФСБ России по Приморскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт сбыта наркотиков и пресекли противоправною деятельности наркоторговок.
Во время задержания и проведения обысков у подозреваемых изъято более 250 граммов наркотического средства героин, электронные весы для взвешивания и последующего сбыта наркотиков, а также денежные средства – более 200 тысяч рублей.
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке возбуждены уголовные дела по факту сбыта наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч.4 статьи 228.1 УК РФ) и покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 статьи 228.1 УК РФ).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, за сбыт наркотических средств в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, а также денежный штраф до одного миллиона рублей.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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