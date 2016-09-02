Во Владивостоке появится японский реабилитационно-восстановительный центр
Японские инвесторы намерены создать реабилитационно-восстановительный центр во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Для этого корпорация JGC и Социальная Медицинская и корпорация Хокуто (Hokuto Social Medical Corporation Hokuto) сформируют новую компанию JGC «Hokuto Healthcare Service, LLC».
Для работы в новой компании будут привлечены российские терапевты. Врачи пройдут обучение в реабилитационном центре Хокуто в городе Обихиро (Япония).
«Мы уверены, что можем способствовать не только росту числа российских врачей, но и повысить их мастерство, что приведет к улучшению уровня терапевтической реабилитации в этой стране», – говорится в пресс-релизе корпорации JGC.
Отметим, инвестиционное сотрудничество с японскими компаниями на российском Дальнем Востоке, направленное на внедрение передовых медицинских технологий, активно обсуждалось на втором Восточном экономическом форуме в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и администрация Приморского края заключили соглашение с корпорацией JGC и Обществом социально-медицинской помощи Хокуто в рамках прошедших в Токио российско-японских переговоров. Российско-японское сотрудничество в медицинской сфере было положительно оценено Президентом Российской Федерации.
«Перспективным является сотрудничество наших стран в сфере медицины и охраны здоровья. На основе японских технологий ведется создание московского медицинского центра, а также центра диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Прорабатывается идея создания онкологического кластера во Владивостоке», - отметил Владимир Путин в рамках последнего визита в Японию.
С ноября по март эксперты Общества социально-медицинской помощи Хокуто проводили во Владивостоке исследования случаев заболеваний, рассказывали о внедрении японских методов восстановления.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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