Выпускники Приморья приступили к сдаче ЕГЭ

ЕГЭ по географии и информатике 11-классники Приморья сдают 29 мая.

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморья, в этом году единый государственный экзамен сдадут 9717 приморцев, 8647 из них – выпускники муниципальных образовательных учреждений края.

«Сегодня в 10.00 одновременно по всему региону начались экзамены по географии и информатике. Следующий экзамен школьникам предстоит сдать в среду, 31 мая, – математику базового уровня и в пятницу, 2 июня, – математику профильного уровня. В понедельник, 5 июня, выпускники сдадут обществознание, в среду, 7 июня, – физику и литературу, в пятницу, 9 июня, – русский язык, во вторник, 13 июня, – иностранные языки, в понедельник, 19 июня, – химию и историю», – отметили в ведомстве.

Для тех, кто не набрал достаточное количество баллов или по уважительной причине не мог присутствовать на экзамене, назначены резервные дни. Так, во вторник, 20 июня, пройдет повторный экзамен по географии и информатике, в среду, 21 июня, – по химии, литературе, физике, обществознанию, в четверг, 22 июня, – по биологии, истории, иностранным языкам, в среду, 28 июня, – по математике базового и профильного уровней, в четверг, 29 июня, – по русскому языку. В субботу, 1 июля, – резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]