В Спасске-Дальнем перед судом предстанет лжепотерпевшая
Жительница Спасска-Дальнего пойдет под суд за ложный донос, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, фигурантка обратилась в дежурную часть МО МВД России «Спасский» с ложным доносом о совершении в отношении нее грабежа.
Она сообщила в полицию о якобы произошедшем открытом хищении ее дамской сумочки, в которой находились личные документы (гражданский паспорт РФ, страховое свидетельство о государственном пенсионном страховании).
В дальнейшем выяснилось, что данное заявление являлось ложным. Лжепотерпевшая призналась, что тем самым хотела избежать уплаты штрафа за восстановления утраченных ею же самой документов.
Уголовное дело направлено прокурором в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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