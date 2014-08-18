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В Спасске-Дальнем перед судом предстанет лжепотерпевшая

В Спасске-Дальнем перед судом предстанет лжепотерпевшая

Жительница Спасска-Дальнего пойдет под суд за ложный донос, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, фигурантка обратилась в дежурную часть МО МВД России «Спасский» с ложным доносом о совершении в отношении нее грабежа. 

Она сообщила в полицию о якобы произошедшем открытом хищении ее дамской сумочки, в которой находились личные документы (гражданский паспорт РФ, страховое свидетельство о государственном пенсионном страховании).

В дальнейшем выяснилось, что данное заявление являлось ложным. Лжепотерпевшая призналась, что тем самым хотела избежать уплаты штрафа за восстановления утраченных ею же самой документов.

Уголовное дело направлено прокурором в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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