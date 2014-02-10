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Около 50 кг куриного филе сомнительного качества изъяли в гриль-баре Владивостока

Около 50 кг куриного филе сомнительного качества изъяли в гриль-баре Владивостока

Продукция неподтверждённого качества и безопасности была обнаружена полицейскими в одном из гриль-баров Владивостока, расположенном в центре города. Причем, как сообщили "Вести: Приморье" в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, по прибытии полицейских на место управляющая баром несколько часов не допускала стражей порядка к осмотру служебных помещений дорогостоящего общепита. И как выяснилось впоследствии, не зря. В одном из морозильных шкафов было обнаружено 48 килограммов куриного филе без маркировки изготовителя с указанием даты выработки и окончания срока годности продукции, а также без товаросопроводительной документации. По словам су-шефа заведения, при поступлении в гриль-бар данного филе, им, по необъяснимой причине, была выкинута тара с маркировкой изготовителя.

Сомнительная продукция изъята из оборота.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области возбуждено дело об адмниистративном правнорушении на владельца гриль-бара, юридический адрес которого зарегистрирован в г. Новосибирске. Однако, согласно уведомлению Почты России, по указанному адресу такой организации не оказалось.

Проводится дальнейшее административное разбирательство.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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