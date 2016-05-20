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Предприниматель осужден за подкуп начальника Владивостокского морского торгового порта

Предприниматель осужден за подкуп начальника Владивостокского морского торгового порта

Временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Атлант» в январе 2017 года совершил коммерческий подкуп начальника отдела капительного строительства ПАО «Владивостокский морской торговый порт». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ, он передал последнему 100 000 рублей - часть от общей суммы в 200 000 рублей - за беспрепятственный выбор ООО «Атлант» в качестве подрядной организации по ремонту фасада административного здания ПАО «Владивостокский морской торговый порт».  Тем самым были созданы условия недобросовестной конкуренции.  

Бывший временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Атлант» признан Фрунзенским районным судом г. Владивостока виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц). Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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