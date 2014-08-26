Ключи от новых автомобилей Lada Granta вручили пострадавшим на производстве приморцам

Ключи от двадцати новых автомобилей Lada Granta вручили пострадавшим на производстве жителям Приморья. Как сообщила "Вестям: Приморье" руководитель группы по связям с общественностью Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Булах, все автомобили оснащены улучшенной системой ручного управления - если раньше в конструкции было предусмотрено два рычага, то сейчас все необходимые функции заведены на один рычаг. Стоимость одного автомобиля 505 тыс. рублей. Срок эксплуатации – 7 лет, спустя это время, владельцы авто опять получат возможность получить новый автомобиль.

Деньги на машины выделены Фондом социального страхования, в который работодатели перечисляют страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Среди получателей новых автомобилей Дмитрий Пастухов (на фото справа), которого ранее фонд обеспечил высокотехнологичными протезами обеих ног. Это второй автомобиль, который Дмитрий получает от фонда.

В перечень средств, выдаваемых Фондом социального страхования, помимо автомобилей, входят также: кресла-коляски, слуховые аппараты, трости и многое другое. Помимо этого, для реабилитации пострадавших фонд предоставляет им путевки на санаторно-курортное лечение, оплачивает лекарства, помогает получить новую специальность и вернуться к труду.

В прошлом году Приморское региональное отделение Фонда направило около 1,5 млрд рублей на обеспечение и выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]