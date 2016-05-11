Более 35 тысяч гектаров кукурузы посеяно в Приморье

Весенняя посевная компания в Приморье идет полным ходом. Сельхозпроизводители засеивают поля кукурузой, соей и рисом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, аграрии уже перевыполнили план по кукурузе, посеяв более 35 тысячи гектаров.

«Более 5,8 тысяч гектаров кукурузы на зерно посеяно в Октябрьском районе, по 5,2 тысячи гектаров посеяли крестьяне Хорольского и Михайловского районов», – отметили специалисты.

Отметим, по словам вице-губернатора Дениса Бочкарева в 2017 году в Приморье предстоит увеличить площадь пашни до 460 тысяч гектаров – это 106% к уровню прошлого года.

Напомним, ранее Губернатор Владимир Миклушевский заявил, что Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой. И в Приморье уже есть видимые результаты.

«За последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%. Край сегодня уже почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах», – констатировал Губернатор.

Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Глава государства подчеркнул, что в развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов.

«Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объем связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий», – уверен Владимир Путин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]