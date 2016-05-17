Приморье снова встретит лайнер «Costa Victoria»

Круизный лайнер «Costa Victoria» зайдет в порт Владивостока в среду, 31 мая. Это уже четвертый визит судна в Приморье в новом сезоне.

Как сообщили в департаменте туризма Приморского края, более тысячи гостей из Республики Корея прибудут в наш край, чтобы познакомиться с его основными достопримечательностями. Судно пришвартуется у Морского вокзала в 13.00.

«Мы традиционно встретим путешественников праздничной программой: на верхней площадке терминала туристов сначала поприветствует отряд барабанщиц Дальрыбвтуза, а затем свои номера представят танцевальные и вокальные творческие коллективы университета. Принять участие в торжественной встрече иностранных гостей могут все желающие жители и гости города», – сообщили во Владивостоком морском терминале.

Туристы пробудут в Приморье до позднего вечера. В программу их пребывания во Владивостоке включены посещения музеев, памятников и объектов культуры, а также прогулки по центральным улицам города.

Отметим, во вторник, 30 мая, Приморье впервые посетит круизное судно «Costa NeoRomantica». На борту лайнера находится более тысячи японских и южнокорейских туристов. Торжественная встреча на территории Морского вокзала запланирована на 8.00.

Напомним, в этом сезоне с мая по сентябрь круизные суда зайдут в Приморье рекордные 14 раз.

Развитие круизного туризма в Приморье одобрено Губернатором края Владимиром Миклушевским как одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона.

«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, мы делаем все, чтобы “перетянуть” часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]