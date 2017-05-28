Ползучие гады активизировались в Приморье. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Инстаграм/mark2_che, накануне, 28 мая, жители Уссурийска встретили амурского полоза на Солдатском озере. Огромная змея, рассекающую водное пространство популярного у местных жителей места отдыха, шокировала очевидцев.

Еще одну змею нашел ребенок прямо на детской площадке, поведала одна из пользователей социальных сетей под ником tanyandreihyk. "Вызвали змеелова, который изловил пресмыкающееся, - сообщила Татьяна. - Оказалось, что змея не ядовитая. Специалист по ползучим гадам даже дал ее детям потрогать".

Для справки:

Амурский полоз - одна из самых крупных змей - вырастают до 2 метров, хорошо приспособлен к обитанию в самых разных условиях нескольких природных зон: от степей до хвойных и смешанных лесов. Известны находки амурского полоза до высоты 900 м над уровнем моря. Не избегает близости человека, поселяясь в садах, на огородах и чердаках обитаемых зданий. Очень подвижен, хорошо лазает по деревьям, неплохо плавает и ныряет. Полозы питаются мышами, мелкими крысами, птицами и птенцами, птичьими яйцами, лягушками. Известны случаи, когда амурские полозы забирались в курятники и поедали яйца. В неволе амурские полозы привыкают к человеку, берут корм из рук, хорошо размножаются. Крупный экземпляр полоза может серьезно покусать.

A post shared by Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on May 28, 2017 at 12:52am PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]