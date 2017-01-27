Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:22
  0

Ремонт дорог во Владивостокской агромерации начнут в июне

Ремонт дорог во Владивостокской агромерации начнут в июне

По программе «Безопасные и качественные дороги» запланировано отремонтировать 42 участка дорог. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, средства направят четырем муниципальным образованиям края – Владивостокскому и Артемовскому городским округам, Надеждинскому и Шкотовскому районам. В июне будут заключены соответствующие контракты. Все работы на этих участках будут выполнены до октября включительно.

Как отметили в администрации Приморского края, финансирование программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации, разработанной администрацией Приморья в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», только в этом году составит 1,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.  Эти средства направят на ремонт дорожного полотна, установку дорожных знаков и барьерного ограждения на автомобильных дорогах Владивосток-Находка, Шкотово-Партизанск, Штыково-Ивановка-Реттиховка. А также на внутримуниципальные дороги во Владивостоке, Артеме и двух районов – Надеждинский и Шкотовский.

В этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017

Школьное радио







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря