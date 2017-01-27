Ремонт дорог во Владивостокской агромерации начнут в июне
По программе «Безопасные и качественные дороги» запланировано отремонтировать 42 участка дорог. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, средства направят четырем муниципальным образованиям края – Владивостокскому и Артемовскому городским округам, Надеждинскому и Шкотовскому районам. В июне будут заключены соответствующие контракты. Все работы на этих участках будут выполнены до октября включительно.
Как отметили в администрации Приморского края, финансирование программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации, разработанной администрацией Приморья в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», только в этом году составит 1,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Эти средства направят на ремонт дорожного полотна, установку дорожных знаков и барьерного ограждения на автомобильных дорогах Владивосток-Находка, Шкотово-Партизанск, Штыково-Ивановка-Реттиховка. А также на внутримуниципальные дороги во Владивостоке, Артеме и двух районов – Надеждинский и Шкотовский.
В этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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