Ремонт дорог во Владивостокской агромерации начнут в июне

По программе «Безопасные и качественные дороги» запланировано отремонтировать 42 участка дорог. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, средства направят четырем муниципальным образованиям края – Владивостокскому и Артемовскому городским округам, Надеждинскому и Шкотовскому районам. В июне будут заключены соответствующие контракты. Все работы на этих участках будут выполнены до октября включительно.

Как отметили в администрации Приморского края, финансирование программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации, разработанной администрацией Приморья в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», только в этом году составит 1,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Эти средства направят на ремонт дорожного полотна, установку дорожных знаков и барьерного ограждения на автомобильных дорогах Владивосток-Находка, Шкотово-Партизанск, Штыково-Ивановка-Реттиховка. А также на внутримуниципальные дороги во Владивостоке, Артеме и двух районов – Надеждинский и Шкотовский.

В этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]