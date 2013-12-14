Новый пассажирский лайнер МС-21-300 успешно совершил первый полет

28 мая 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) состоялся первый полет нового пассажирского самолета МС-21-300. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт корпорации "Иркут", продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час.

План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полета выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетов.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко и летчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева.

Олег Кононенко заявил: «Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено».

Роман Таскаев отметил: «Подтверждены характеристики и режимы работы двигателей, все самолетные системы работали без сбоев».

Президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко заявил: «Сегодня исторический день для нашего коллектива и всей большой команды, работающей над созданием МС-21. Мы вложили в наш самолёт самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям. И сегодня я счастлив сообщить, что первый полет МС-21 прошёл успешно! Поздравляю всех участников программы с нашим общим праздником»!

Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь подчеркнул: «МС-21 создан в широкой кооперации, где наряду с «Иркутом» активно участвуют и другие предприятия ОАК: АэроКомпозит, Ульяновский и Воронежский авиазаводы, ОАК-Центр комплексирования. Это – важный этап формирования новой индустриальной модели ОАК. По нашим оценкам, в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 000 новых лайнеров. Уверен, авиакомпании высоко оценят наш новый самолет».

Для справки:

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.

Самолет МС-21 обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа. Такое решение существенно расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота в аэропортах. Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена естественная освещенность пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный микроклимат.

Для пилотов самолетов МС-21 разработана инновационная эргономичная кабина.

Высокие требования к комфорту и экономической эффективности самолета потребовали внедрения передовых технических решений в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем.

По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.

Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета МС-21 – свыше 30% – уникальна для этого класса лайнеров.

Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей – PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды.

Расчетное сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС-21 составит 12-15 % по сравнению с аналогами.

Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По твердым заказам получены авансовые платежи.

Интеграторы основных систем самолета МС-21 – российские предприятия. В ходе реализации программы МС-21 в России созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из композиционных материалов. В целях внедрения новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» и ряда предприятий авиастроения и смежных отраслей промышленности.

Летно-технические характеристики самолета МС-21-300:

Вместимость в двухкласной компоновке 163 кресла (16 бизнес + 147 эконом)

Вместимость в плотной компоновке 211 кресел

Максимальная взлетная масса 79 250 кг

Максимальная коммерческая нагрузка 22 600 кг

Максимальная дальность полета 6 000 км

Основные размеры:

Длина самолета 42,2 м

Размах крыла 35,9 м

Высота 11,5 м

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]