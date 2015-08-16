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Анонс на 30 мая

30 мая с 7.00 до 16.00 Владивосток вперыве посетит океанский суперлайнер - «Costa NeoRomantica».

30 и 31 мая медицинский автопоезд «Забота» будет работать в Ольге (Пермское, Сержантово, Ветка, Новониколаевка).

30 мая в 15.30 в актовом зале МГУ имени Г.И. Невельского (учебный корпус № 1) администрация города Владивостока проведет акцию, посвященную пропаганде здорового образа жизни и профилактике табакокурения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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