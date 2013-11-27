Житель Артема устроился на работу, предъявив поддельный диплом

Житель Артема трудоустроился в местный Центр физической культуры и спорта с помощью поддельного диплома. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокурор Артема утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Фигурант трудоустроился в местный Центр физической культуры и спорта с помощью поддельного диплома.

Так, в августе 2016 года он предъявил сотруднику кадрового управления Центра свой диплом об окончании государственной академии с присуждением квалификации «Специалист по физической культуре и спорту».

На основании этого официального документа мужчина был трудоустроен инструктором по физической культуре и работал с несовершеннолетними детьми в возрасте от 5 до 14 лет.

Как оказалось, диплом об образовании являлся поддельным, фигурант в академии не обучался, в числе выпускников данного учреждения не значился.

Подложность официального документа была установлена в ходе прокурорской проверки, материалы которой и послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Фигурант больше не работает в Центре физической культуры и спорта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]